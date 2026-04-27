Россия в пять раз нарастила закупку турецкого меда

Россия импортировала из Турции мед на 500 тысяч долларов, нарастив его закупку до нового рекорда, почти в пять раз - это самый высокий показатель за всю современную историю.

На прилавках российских магазинов все чаще появляется в продаже качественный турецкий мед – Россия наращивает его закупки, которые уже увеличились почти пять раз, свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Только в мае российские компании закупили у турецких производителей меда на сумму $473 тыс, хотя еще в апреле объем закупок не превышал $102 тыс, передает РИА Новости.

Нынешний показатель стал максимальным за всю историю двусторонней торговли, а Россия вышла на третье место по этому показателю.

Лидируют по закупкам меда у Турции США ($1,2 млн), на втором месте - Великобритания ($612,8 тыс), говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что аномальная погода в прошлом году привела к тому, что меда было собрано меньше обычного. В связи с этим цены резко выросли, не исключен дефицит меда в России, сообщили в ассоциации "Руспродсоюз". Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный может закончиться уже в феврале. С сентября цены на мед в закупке возросли на 30-50% и рост продолжается.