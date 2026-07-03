Трамп заявил о хороших отношениях с Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп сделал заявление о том, что поддерживает хорошие отношения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, несмотря на разногласия по вопросу Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, что сохраняет прекрасные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Axios.

Трамп подчеркнул, что выстраивает позитивную динамику в отношениях с Израилем, даже несмотря на разногласия в вопросе урегулирования США и Ирана.

"Мы с ним (премьер-министром Биньямином Нетаньяху – ред.) очень хорошо ладим"

— Дональд Трамп

При этом американский лидер отметил, что израильский премьер-министр знает, что США играют ведущую роль в международных вопросах.

Также Трамп заявил о том, что Нетаньяху попросил его о встрече, которая предварительно может пройти после саммита НАТО в Анкаре, запланированного на следующую неделю.