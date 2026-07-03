РФ открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине — Песков

Россия полностью открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.
Также Песков отметил, что Москва рассчитывает в этом процессе на посредничество Вашингтона.
"Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров"
– Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что во многих вопросах взгляды России и Соединенных Штатов совпадают, поэтому российская сторона ожидает "оказания услуг доброй воли со стороны американских посредников".
Напомним, ранее президенты России и Соединенных Штатов – Владимир Путин и Дональд Трамп – провели телефонный разговор.
Как сообщили в Кремле, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования.