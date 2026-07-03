Вестник Кавказа

РФ открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине — Песков

РФ открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине — Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что российская сторона сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.

Россия полностью открыта к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

Также Песков отметил, что Москва рассчитывает в этом процессе на посредничество Вашингтона.

"Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что во многих вопросах взгляды России и Соединенных Штатов совпадают, поэтому российская сторона ожидает "оказания услуг доброй воли со стороны американских посредников".

Напомним, ранее президенты России и Соединенных Штатов – Владимир Путин и Дональд Трамп – провели телефонный разговор.

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования. 

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