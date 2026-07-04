Вестник Кавказа

Глава Минпромторга РФ обсудил развитие сотрудничества с министром экономики Армении

Глава Минпромторга РФ обсудил развитие сотрудничества с министром экономики Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алиханов и Папоян встретились в рамках выставки "Иннопром-2026". Стороны обсудили металлургию и фармацевтику.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов провел встречу с главой Минэкономики Армении Геворгом Папояном. В фокусе внимания сторон оказались вопросы развития сотрудничества в металлургической промышленности и фармацевтики. 

"В ходе встречи с армянскими партнерами стороны обсудили перспективы сотрудничества в области металлургии, горнорудной промышленности, фармацевтики, взаимодействие в рамках программы финансовой поддержки промышленной кооперации ЕАЭС"

– Минпромторг 

Сообщается, что встреча состоялась в рамках мероприятия "Иннопром-2026".

Отметим, что сегодня также состоялась встреча глав правительств России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна. Премьеры обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС.

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