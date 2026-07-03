В Крыму произошло массовое отключение электроснабжения

Жители всех городов и районов Крыма остались без электроснабжения, специалисты ведут восстановительные работы и постараются вернуть электричество до конца дня.

В Республике Крым жители всех населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщили на "горячей линии" госпредприятия "Крымэнерго".

"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым"

- Крымэнерго

В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, возобновить подачу электроэнергии планируется до конца текущего дня.

Напомним, ранее в ночь на 6 июля в Севастополе произошло нарушение электроснабжения из-за атаки за пределами города. К утру понедельника подачу электричества практически полностью возобновили по резервной схеме.