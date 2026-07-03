Вестник Кавказа

Популярность речных круизов на юге России выросла на 20%

Популярность речных круизов на юге России выросла на 20%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале круизного сезона пассажиропоток на речных маршрутах Юга и Северного Кавказа вырос на 20%, а спрос на морские направления на 10%.

На Юге и Северном Кавказе пассажиропоток на речных маршрутах в начале 2026 года в среднем вырос на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, на морских — на 10%. Об этом сообщила РБК Кавказ представитель Российского союза туриндустрии Светлана Боровая.

"В целом интерес к круизному отдыху растет уже несколько сезонов подряд, причем наиболее заметен этот рост именно за последние два года"

- Светлана Боровая

На фоне развития внутреннего туризма расширилась маршрутная сеть: речные суда теперь заходят в Константиновск, а из Сочи запущены рейсы в Европу. Из-за виз европейские направления подорожали на 15%, поэтому туристы чаще выбирают безвизовые Турцию, Египет и туры "все включено".

Напомним, ранее в аналогичном периоде 2025 года спрос на круизы был ниже, хотя расценки на недельные речные путешествия по стране находились в том же диапазоне и составляли порядка 80–100 тыс рублей с человека.

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