Доходы Азербайджана от экспорта яблок превысили $37 млн

Экспорт яблок из Азербайджана в январе-мае 2026 года принес стране более $37 млн выручки, при этом физический объем зарубежных поставок превысил 45 тыс т.

Азербайджан в январе-мае экспортировал 45,774 тыс т яблок, что на 822 т или 1,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Госкомстат.

При этом выручка от реализации фруктов составила $37,077 млн, рост - на 14,6%. Стоимость экспорта яблок составила 0,2% в общем экспорте товаров из страны в январе-мае.

Основным рынком сбыта для азербайджанских производителей остается Россия. По итогам 2025 года Азербайджан стал лидером по поставкам яблок в РФ с объемом импорта около $60 млн, а в 2024 году на долю российского рынка пришлось 91,8% всего экспорта.

География поставок также активно расширяется за счет стран СНГ и Ближнего Востока. В частности, ключевыми покупателями выступают Казахстан, куда за январь-ноябрь 2025 года отправили более 4,3 тыс т яблок, и ОАЭ с показателем 3,3 тыс т. В 2026 году зафиксирован рост отгрузок в Узбекистан в 3,2 раза.

Помимо традиционных направлений, в 2025-2026 годах страна впервые за долгое время начала поставлять яблоки в Испанию, Кыргызстан, Гвинею, Ливию и на Кипр.

Напомним, ранее Азербайджан в январе-мае экспортировал товаров на $13,97 млрд. В целом внешнеторговый оборот страны за отчетный период составил $20,788 млрд.