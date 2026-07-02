Аргентина обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины вырвала победу у Кабо-Верде в дополнительное время в матче 1/16 финала ЧМ-2026. В следующем раунде аргентинцы сыграют с Египтом.

В Майами состоялась встреча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Основное время завершилось вничью 1:1. На гол аргентинского нападающего Лионеля Месси (29-я минута) Кабо-Верде ответило точным ударом полузащитника Дероя Дуарте (59-я).

Игра перешла в дополнительное время. На 92-й минуте защитник Лисандро Мартинес снова вывел Аргентину вперед, однако на 103-й минуте защитник Кабо-Верде Сидни Кабрал еще раз восстановил статус-кво. А на 111-й минуте мяч в третий раз оказался в воротах африканской сборной в результате автогола защитника Динея. Итоговый результат – 3:2 в пользу Аргентины.

В 1/8 финала аргентинцы сыграют со сборной Египта.