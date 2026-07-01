Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Португалия пробилась в 1/8 финала

ЧМ-2026: Португалия пробилась в 1/8 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Португалии сыграет в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря волевой победе над Хорватией. Соперником португальцев будут испанцы.

Сборная Португалии по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв команду Хорватии со счетом 2:1.

Счет на 53-й минуте открыли хорваты – отличился полузащитник Иван Перишич. Португальцы отыгрались на 68-й минуте благодаря точному удару нападающего Криштиану Роналду с пенальти. А в компенсированное ко второму тайму время форвард Гонсалу Рамуш принес португальцам победу.

Таким образом, в 1/8 финала вышла Португалия. Ее соперником будет Испания.

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