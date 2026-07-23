Азербайджан снова назван одним из самых популярных у россиян

По итогам первого полугодия текущего 2026 года Азербайджан вошел в первую пятерку лидеров по зарубежным поездкам российских туристов наравне с Турцией, спрос на поездки в Азербайджан в грядущем сезоне у них вырос на 18%.

По результатам анализа зарубежных поездок россиян за первое полугодие нынешнего 2026 года Азербайджан занял пятое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для вояжей, сообщили в сервисе путешествий "Туту".

По статистике сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на поездки в Азербайджан в нынешнем летнем сезоне отпусков вырос на 18%, передает РИА Новости.

Также в пятерке лучших стран для летнего отдыха российские путешественники назвали Турцию, Узбекистан, Таджикистан и Армению.

А вот Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль нынешним летом в топ-5 у россиян не попали - сильнее всего, на 30%, сократилось число поездок россиян в ОАЭ, в Израиль - на 20,2%, а вот популярность альтернативных видов транспорта у россиян медленно, но верно растет: автобус для путешествий нынешним летом выбрали на 17,8 больше российских путешественников, поезд - на 2,3%больше, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан стал одной из самых востребованных стран среди туристов из России в осенний сезон минувшего 2025 года, войдя в пятерку лидеров по росту спроса на путешествия.