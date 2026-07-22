Большинство туристов приехали в Азербайджан из России

Больше всего туристов в первой половине текущего года прибыли в Азербайджан из России, сообщили в Баку, – доля россиян в общем объеме турпотока составила более 28%.

Россия в период с января по июнь 2026 года оказалась на первом месте в списке стран, откуда туристы приезжают на отдых в Азербайджан, следует из данных Госпогранслужбы АР.

Число гостей из России в общем объеме туристического потока в Азербайджан составило почти треть – 28,1%. На втором месте расположилась Турция с показателем 21%. В топ-3 попал также Иран с показателем 8,2%

В общей сложности за указанный промежуток времени в Азербайджан приехали 1 млн 92,6 тыс иностранцев и лиц без гражданства. Они представляли 189 стран мира. Относительно минувшего года цифра сократилась на 10,3%.