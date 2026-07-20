Грузия нарастила ввоз лука из Азербайджана в 49 раз

Импорт Грузией азербайджанского лука в первом полугодии резко вырос – в 49 раз. Азербайджан по итогу шести месяцев стал главным поставщиком лука в Грузию.

Главным поставщиком лука в Грузию в январе-июне 2026 года стал Азербайджан, следует из данных грузинской Национальной службы статистики.

За полгода Грузия приобрела у Азербайджана 16 893 т лука, что в 49 раз больше показателей за тот же период прошлого года. Импорт составил $4,1 млн, что в 43 раза больше прошлогоднего уровня.

Всего Грузия приобрела за шесть месяцев лука у зарубежных стран $5,4 млн – 22 134 тонны. Азербайджан стал крупнейшим экспортером лука в Грузию. Также поставки производились из Турции, Армении, Узбекистана, Ирана.