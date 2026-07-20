В Грузии зафиксировано второе за сутки землетрясение

Минувшей ночью в Грузии произошло второе за сутки землетрясение – сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3 в районе Самцхе-Джавахети. К счастью, оно прошло бесследно для жителей региона.

Минувшей ночью в Грузии снова было зафиксировано землетрясение, причем его эпицентр находился в другом регионе страны - Самцхе-Джавахети, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Магнитуда подземных толчков составляла 3,0, а их эпицентр располагался в 10 км к востоку от города Ниноцминда, в 3 километрах от села Гореловка, говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

Накануне в 20:40 по местному времени подземные толчки ощущались на севере страны, однако их сила была больше – 3,3. Эпицентр активности был расположен в районе села Уканамхари в регионе Мцхета-Мтианети.

Информация о пострадавших, разрушениях или повреждении инфраструктуры на данный момент не поступала, добавили в Национальном центре сейсмического мониторинга.