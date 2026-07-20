Трамп не намерен заканчивать конфликт с Ираном в ближайшее время

Глава Белого дома собирается продолжать военный конфликт с Ираном. Он подчеркнул, что США не намерена вести с Исламской Республикой переговоры, которые не нужны ей самой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается в ближайшем будущем прекращать конфликт с Ираном. Об этом он заявил на встрече в Белом доме с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Американский лидер также подчеркнул, что Вашингтон достиг крупного успеха в противостоянии с Тегераном.

"Если бы мы ушли (из Ирана – прим. ред) завтра, это уже был бы огромный, колоссальный успех. Но завтра мы не уходим... до полного завершения еще далеко"

– глава Белого дома

Он также подчеркнул, что представители США не заинтересованы во встрече с иранской стороной до тех пор, пока сама Исламская Республика не будет готова к этой встрече.

"Пока они не готовы к встрече, которая имела бы смысл, мы не заинтересованы в этом"

– президент США