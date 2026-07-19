Испания вышла на первое место в рейтинге ФИФА

Сборная Испании по футболу поднялась на первое место в обновленном рейтинге ФИФА. Вместе с новоиспеченными чемпионами мира в тройке также находятся команды Аргентины и Франции.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила после чемпионата мира рейтинг сборных. На первое место табеля о рангах поднялась команда Испании, обыгравшая накануне в финале ЧМ-2026 команду Аргентины.

Сама Аргентина опустилась на одну строчку и теперь занимает второе место. Тройку замыкает Франция. В топ-10 также входят Англия, Бразилия, Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика.

Сборная России осталась на 35-м месте. Иран опустился на 22-ю строчку, Турция – на 27-ю. Грузия находится на 72-м месте, Армения – на 107-м, Казахстан – на 111-м, Азербайджан – на 126-м, Туркменистан – на 141-м.