В Турции заявило о неукоснительном следовании Конвенции Монтре

Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что Анкара, как и прежде будет следовать Конвенции Монтре, регулирующей правила судоходства в зоне проливов.

Турецкая Республика намерена с прежней решимостью следовать принципам, изложенными в Конвенции Монтре, по осуществлению судоходства в проливах Черного моря, говорится в официальном заявлении турецкого МИД.

Официальное заявление было распространено на сайте турецкого внешнеполитического ведомства по случаю 90-летия подписания международного акта.

"Конвенция Монтре о проливам, подписанная 20 июля 1936 года и подтвердившая суверенитет нашей страны над турецкими проливами (Босфор и Дарданеллы), выполняется нашей страной беспристрастно, прозрачно и скрупулезно на протяжении 90 лет и будет продолжать выполняться с той же решимостью, что и до настоящего времени"

– МИД Турции

Как подчеркнули в ведомстве, документ до сиих пор является одной из основ мира, безопасности и стабильности в Черном море.

При этом Конвенция доказывает ценность как в мирное, так и в военное время и сохраняет силу до сих пор.