Вестник Кавказа

США атаковали строящуюся АЭС Дарховейн в Иране

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Организация атомной энергии Исламской Республики заявила о том, что в ночь на 19 июля ВС США совершили удары по строящейся атомной электростанции "Дарховейн".

Соединенные Штаты нанесли удары по строящемуся объекту атомной электростанции "Дарховейн" на юго-западе Ирана, сообщила пресс-служба Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Отмечается, что серииа авиаударов была совершена в ночь с 18 на 19 июля.

В ОАЭИ резко осудили произошедшее и назвали это полным нарушением всех норм международного права.

"США в воскресенье около 03:39 утра по местному времени (03:09 мск - ред.) нанесли удар несколькими снарядами по строящемуся объекту электростанции "Дарховейн"

– пресс-служба ОАЭИ

Как подчеркнули в пресс-службе, Соединенные Штаты используют только "запугивание и нарушение законов" и в очередной раз подтверждают факт того, что не готовы вести честный диалог с ИРИ.

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