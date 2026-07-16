Россияне смогут выступать на европейских соревнованиях по настольному теннису

Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов: теперь они могут участвовать в соревнованиях с национальной символикой.

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) по примеру Международной Федерации настольного тенниса (ITTF) снял ограничения с россиян, сообщают российские СМИ.

Согласно информации, с 28 июля спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях с российскими гимном и флагом.

"Спортсмены, имеющие паспорта России или Белоруссии, будут допущены к участию в соревнованиях ETTU без ограничений и на тех же условиях, что и все остальные спортсмены"

— Европейский союз настольного тенниса

Отмечается, что на решение также повлияло распоряжение исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии рестрикций с российских спортсменов.

Сейчас в ETTU работают над выполнением практических шагов, необходимых для реализации данного решения.