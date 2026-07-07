Глава МИД Грузии выступила на министерской встрече в США

Мака Бочоришвили в ходе поездки в США поучаствовала в министерской встрече. На мероприятии обсуждались вопросы противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок.

Глава МИД Мака Бочоришвили выступила в Вашингтоне в министерской встрече на тему "Возобновление политического терроризма". Об этом сказано в сообщении, распространенном грузинским министерством.

Во встрече участвуют представители примерно 60 стран.

"Министерская встреча, организованная в рамках новой стратегической программы США по борьбе с терроризмом, направлена на обсуждение путей противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок. Особое внимание уделяется укреплению эффективного международного сотрудничества и углублению совместных усилий в этом направлении"

– МИД Грузии

В ходе своего выступления Мака Бочоришвили отметила, что сегодня во всем мире радикальные группы прикрываются лицом демократии, однако в действительности они направлены на ослабление демократических институтов.

"Мы сталкиваемся в настоящее время со сложными и постоянно меняющимися вызовами, которые напрямую касаются наших национальных интересов, суверенитета и безопасности. Во всем мире радикальные группы действуют под различными идеологическими лозунгами, нередко прикрываясь именем демократии. Но их цель заключается не в укреплении демократических институтов, а в их ослаблении"

– глава МИД республики

Она акцентировала внимание на то, что за последние несколько лет в Грузии предпринимались многочисленные попытки расколоть общество и демократические институты.

"Мы также видели попытки радикальных групп использовать насилие и акты саботажа как политический инструмент"

– Мака Бочоришвили

Говоря об использования международных институтов в политических целях, она подчеркнула, что такого рода действия наносят ущерб не только отношениям между странами, но и авторитету самих международных организаций.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавила, что политический терроризм нередко проявляется в незаметных формах.

"Это вызов для всех демократий, которые стремятся защитить свои институты, суверенитет и волю собственного народа"

– грузинский министр