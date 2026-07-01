Абхазия приняла первый авиарейс из Челябинска

Сухумский аэропорт принял первый прямой рейс из Челябинска. Воздушное судно приземлилось этим утром в столице Абхазии и было встречено традиционной водной аркой.

Этим утром в международный аэропорт Сухум прибыл первый рейс из Челябинска.

Воздушное судно было встречено водной аркой. Самолет российской авиакомпании Nordwind приземлился в аэропорту имени Владислава Ардзинба в 06:45.

Напомним, между Челябинском и Сухумом запущены прямые рейсы с частотой два раза в неделю. Из РФ самолеты будут прибывать по понедельникам и пятницам, вылеты из Сухума – по четвергам и воскресеньям.