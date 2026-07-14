Токаев встретился с Цзиньпином в Китае

В китайском Шанхае состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, прибывшего в страну с двудневным рабочим визитом. Она прошла перед Всемирной конференцией по ИИ.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в Шанхае с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, пишет китайское информационное агентство Xinhua.

Уточняется, что разговор двух лидеров состоялся перед Всемирной конференцией по искусственному интеллекту (ИИ), куда прибыл президент Казахстана.

Как пишет агентство, Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев встретились в шанхайском отеле "Сицзяо". О подробностях их разговора пока не сообщается.

Напомним, сегодня казахстанский лидер примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), основная тема которой – "Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего".