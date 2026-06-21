Израиль ликвидировал нескольких командиров ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации двух командиров спецподразделения ХАМАС на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что они угрожали военным еврейского государства.

Военные Израиля уничтожили двух командиров специального подразделения "Нухба" радикальной группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сказано в сообщении, распространенном 15 июля Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила двух командиров специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.

"Вчера (во вторник – прим. ред.) силы ЦАХАЛ нанесли удар по северу сектора Газа и уничтожили двух командиров подразделения "Нухба" ХАМАС"

– ЦАХАЛ

В пресс-службе отметили, что боевики угрожали израильским войскам, которые действуют в секторе Газа.

Уточняется, что перед атакой военные еврейского государства приняли меры, направленные на минимизацию ущерба для мирных граждан.