Нефть продолжает рост: цены на Brent преодолели $87

Рост цен на нефть продолжился во вторник днем, Brent подорожала выше $87 впервые с 12 июня, WTI превысила $80, а затем $81 за баррель впервые с 16 июня.

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в районе полудня по московскому времени поднялась выше $87 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на 10:32 мск преодолели планку в $86, к 10:37 мск Brent торговалась на уровне $86,23. На 11:57 мск, Brent поднялась выше $87 – впервые с 12 июня, и торговалась по $87,18 за баррель. К 12:02 мск биржевая стоимость Brent составила уже $87,32 за баррель, рост относительно закрытия прошлой сессии составил 4,83%.

Также дорожает нефть марки WTI: фьючерсы на августе торгуются по $81,16 за баррель (плюс 3,86%) фьючерсы на июль – по $80,42 (плюс 8,25%). Сегодня котировки WTI впервые с 16 июня превысили $80 за баррель.