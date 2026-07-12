Ильхам Алиев встретил президента Словакии в Шуше

В городе Шуша сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Словакии Петера Пеллегрини, который накануне прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Словакии Петра Пеллегрини, на площади, где состоялась церемония встреча, развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Словакии был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Словакии.
Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.
Почетный караул прошел перед президентами Азербайджана и Словакии под звуки военного марша.
Петру Пеллегрини были представлены члены азербайджанской делегации, Ильхаму Алиеву – члены словацкой делегации.
Затем главы государств сфотографировались для официального фото.
Президент Словакии прибыл в Азербайджан вечером 13 июля, в Физулинском международном аэропорту его встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.