Вестник Кавказа

Дату выборов в парламент назначили в Израиле

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле определились с датой проведения парламентских выборов. Они состоятся в конце октября.

Парламентские выборы должны состояться в Израиле 27 октября. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

Кнессет (парламент) Израиля будет распущен на следующей неделе, 17 июля.

В свою очередь, 12-й канал местного телевидения отмечает, что это будут первые за 38 лет выборы, которые пройдут в установленный законом срок.

Нынешнее правительство станет первым за 53 года, которое сумело отработать полный срок своих полномочий.

Напомним, ранее о своем намерении участвовать в осенних выборах сообщил действующий премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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