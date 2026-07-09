Переговоры между США и Ираном обсудили Трамп и принц Саудовской Аравии

Глава Белого дома поговорил по телефону с саудовским принцем. Стороны поговорили о ситуации вокруг ирано-американских переговоров.

В пятницу, 11 июля, состоялся телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда. Об этом сообщают саудовские СМИ.

Стороны поговорили о текущих событиях на Ближнем Востоке. Одной из обсуждаемых тем стали переговоры между США и Ираном.

По данным агентства SPA, в ходе разговора была отмечена важность обеспечения безопасности судоходства и морских путей, а также необходимость поддержки любых усилий ради достижения безопасности и стабильности в регионе.