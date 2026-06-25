Обильные дожди вызвали сели в Азербайджане

Интенсивные ливневые дожди, обрушившиеся на регионы Азербайджана, нанесли серьезный урон десяткам сел: пострадали сельхозугодья и дома, под угрозой оказалось и водоснабжение жителей ряда городов.

В последние дни интенсивные ливни, обрушившиеся на регионы Азербайджана, вызвали ряд серьезных проблем из-за последовавших за ними селей и подтоплений, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Наиболее значительные последствия селевых потоков и интенсивных дождей отмечаются в Загатале, Балакене и Агстафе. Здесь пострадали десятки сел, в которых оказались затопленными не только частные дома жителей, но и приусадебные участки, фруктовые сады и другие сельхозугодья.

В регионах разрушены мосты, повреждены линии электроснабжения и водоводы. Так, мутность воды в реке Зильбанчай, одного из основных источников питьевого водоснабжения города Загаталы, в несколько раз превышает допустимые нормы, из-за чего существующие очистные сооружения не способны очистить воду до требуемого качества.

Сильный сель нанес серьезный ущерб водозаборным сооружениям и другим объектам инфраструктуры второго источника городского водоснабжения, сейчас питьевое водоснабжение Загаталы временно ведется по альтернативной схеме, специальными автоцистернами.

Для скорейшего полного восстановления питьевого водоснабжения города мобилизованы вся необходимая техника, специалисты и другие ресурсы.

Еще одна напасть - в местах, где вода уже сошла, образовался толстый слой ила. Погибли домашняя птица, фруктовые деревья и посевы. Из-за того, что дворы оказались затоплены водой, серьезный ущерб нанесен фундуковым садам и сезонным овощным посевам.

В настоящее время установилась солнечная погода, и сотрудники соответствующих служб продолжают работы по ликвидации последствий дождей и селей, - говорится в сообщении.