Минобороны Турции ожидает отмены американских рестрикций

В министерстве обороны Турции сделали заявление о том, что ожидают отмену американских рестрикций CAATSA.
Об этом заявил один из представителей турецкого Минобороны на брифинге для журналистов в Анкаре.
Также, по его словам, турецкая сторона рассчитывает в дальнейшем на снятие всех иных ограничений в сфере оборонной промышленности.
"Мы ожидаем отмены санкций CAATSA, которые несовместимы с духом альянса, а также всех явных и скрытых ограничений в отношении нашей оборонной промышленности"
– Минобороны Турции
Как подчеркнул представитель ведомства, Анкара "вносит значительный вклад в возможности сдерживания и обеспечение общей безопасности НАТО".
В этой связи турецкая сторона полностью поддерживает заявления президента США Дональда Трампа о перспективе отмены санкций.
"Придерживаемся подхода, который способствует укреплению взаимного доверия и солидарности с нашими союзниками, а не введению ограничений"
– Минобороны Турции
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что снимет санкции CAATSA, которые ограничивают возможности сотрудничества с США для турецкого ВПК.