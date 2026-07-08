Минобороны Турции ожидает отмены американских рестрикций

В турецком оборонном ведомстве заявили, что рассчитывают на отмену санкций CAATSA, которые были введены США, а также ожидают прекращения действия всех ограничений в сфере оборонной промышленности.

В министерстве обороны Турции сделали заявление о том, что ожидают отмену американских рестрикций CAATSA.

Об этом заявил один из представителей турецкого Минобороны на брифинге для журналистов в Анкаре.

Также, по его словам, турецкая сторона рассчитывает в дальнейшем на снятие всех иных ограничений в сфере оборонной промышленности.

"Мы ожидаем отмены санкций CAATSA, которые несовместимы с духом альянса, а также всех явных и скрытых ограничений в отношении нашей оборонной промышленности"

– Минобороны Турции

Как подчеркнул представитель ведомства, Анкара "вносит значительный вклад в возможности сдерживания и обеспечение общей безопасности НАТО".

В этой связи турецкая сторона полностью поддерживает заявления президента США Дональда Трампа о перспективе отмены санкций.

"Придерживаемся подхода, который способствует укреплению взаимного доверия и солидарности с нашими союзниками, а не введению ограничений"

– Минобороны Турции

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что снимет санкции CAATSA, которые ограничивают возможности сотрудничества с США для турецкого ВПК.