Наши граждане поддержали старт переговоров с Израилем – президент Ливана

Президент Ливана сообщил о поддержке гражданами страны идеи о переговорах с Израилем. Он также призвал их сохранять веру в Ливан.

Большинство граждан Ливана поддержало решение о старте переговоров с Израилем. Об этом сообщил ливанский президент Джозеф Аун.

Он подчеркнул, что идея о переговорах с Израилем также нашла понимание у представителей шиитской общины, которая "заплатила самую высокую цену за войны в южной части страны".

"Мы по-прежнему верны принятому решению, и я призываю ливанцев сохранять веру в Ливан, поскольку я уверен, что ситуация движется в лучшую сторону, несмотря на препятствия и трудности. В нашем словаре нет ничего невозможного"

– Джозеф Аун

Он также рассчитывает, что его предстоящий визит в Вашингтон и встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом принесут Ливану позитивные результаты.

"Это отражает беспрецедентный интерес США к Ливану и поддержку Америкой процесса поиска долгосрочного решения череды войн и израильских атак против нашей страны, а также достижения стабильности во всем регионе Ближнего Востока"

– ливанский президент