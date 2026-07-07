Над Аравийским морем пропал пакистанский грузовой Boeing - СМИ

Пакистанский грузовой Boeing 737-400 не долетел до Карачи – он пропал в 300 километрах на подлете к городу над Аравийским морем, перед этим экипаж сообщил о проблеме с навигацией воздушного судна.

Авиавласти Пакистана ищут грузовой самолет Boeing 737-400 пакистанской авиакомпании K2 Airways, который пропал с радаров над Аравийским морем, сообщила газета Dawn.

"Самолет потерял связь примерно в 300 км к западу от Карачи при приближении к воздушному пространству Пакистана

- сообщение

Подробности авиапроисшествия не сообщаются. Известно лишь, что на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа, он направлялся в Карачи.

Перед тем, как оно пропало с экранов радаров, пилот сообщил о проблеме с навигацией во время полета и запросил помощь у центра управления, говорится в сообщении.