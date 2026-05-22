Проект новой резолюции по Грузии возмутил парламентскую делегацию страны в ОБСЕ

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ накануне поддержал новый проект резолюции по Грузии, инициированный американским конгрессменом Джо Уилсоном. Документ снова критикует грузинские парламентские выборы 2024 года, закон "О прозрачности иностранного влияния", а также задержания представителей оппозиции, журналистов и участников протестов.
Представитель грузинской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили назвал новый проект международным давлением на страну, который фактически повторяет обвинения грузинской оппозиции, передает Sputnik Грузия.
"Практически все, что касается выборов, законодательства и внутриполитических процессов, полностью подстроено под риторику оппозиции и дословно повторяет ее обвинения. Это очередная, уже ставшая навязчивой попытка этого человека… вновь озвучить обвинения, наносящие ущерб Грузии"
- Леван Махашвили
Такую же оценку документу дала и секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" депутат Эка Сепашвили, отмети: для давления на страну специально задействованы те политики, которые легко подчиняются интересам определенных глобальных сил и выполняют задачи, отвечающие их интересам.
Представители грузинской делегации намерены на пленарной сессии вновь изложить официальную позицию Тбилиси в отношении скандального проекта.