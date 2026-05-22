Международное давление на Грузию продолжается – новый проект резолюции ПА ОБСЕ, подготовленный американским конгрессменом Джо Уилсоном, не что иное, как повторение обвинений правящих сил, сообщили в парламентской делегации страны.

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ накануне поддержал новый проект резолюции по Грузии, инициированный американским конгрессменом Джо Уилсоном. Документ снова критикует грузинские парламентские выборы 2024 года, закон "О прозрачности иностранного влияния", а также задержания представителей оппозиции, журналистов и участников протестов.

Представитель грузинской парламентской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили назвал новый проект международным давлением на страну, который фактически повторяет обвинения грузинской оппозиции, передает Sputnik Грузия.

"Практически все, что касается выборов, законодательства и внутриполитических процессов, полностью подстроено под риторику оппозиции и дословно повторяет ее обвинения. Это очередная, уже ставшая навязчивой попытка этого человека… вновь озвучить обвинения, наносящие ущерб Грузии"

- Леван Махашвили

Такую же оценку документу дала и секретарь по международным отношениям партии "Сила народа" депутат Эка Сепашвили, отмети: для давления на страну специально задействованы те политики, которые легко подчиняются интересам определенных глобальных сил и выполняют задачи, отвечающие их интересам.

Представители грузинской делегации намерены на пленарной сессии вновь изложить официальную позицию Тбилиси в отношении скандального проекта.