В Дагестане бензин на АЗС подешевел на 25%

В начале июля цены на топливо на заправках в Дагестане на четверть ниже июньских цен. Со 130-140 рублей цены снизились до 105-110 рублей за л.

Цены на бензин в Дагестане нормализуются в начале июля, следует из сообщения Ассоциации АЗС "Дагтопливо".

На автозаправочных станциях в республике в последние дни цены на топливо находятся на 24-25% ниже июньского уровня, когда наблюдался ажиотажный спрос и искусственный дефицит. Так, бензин АИ-95 подешевел со 140 рублей за литр до 110 рублей, бензин АИ-92, который в июне на пике спроса стоил 130 рублей, сейчас отпускается по 105 рублей за литр, передает РБК Кавказ.

"При этом, цена на сжиженный углеводородный газ (СУГ) сохраняется на уровне 35 рублей за литр. В районах республики, где деятельность АЗС не приостанавливалась, цены остаются более стабильными: АИ-95 — 100 рублей за литр, АИ-92 — 95 рублей за литр, СУГ — 32,50 рубля за литр"

– Дагтопливо