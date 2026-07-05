Продажи пакетных туров из России в Грузию выросли в 1,5 раза – АТОР

Россияне в 2026 году, по данным АТОР, покупают организованные туры в Грузию в полтора раза активнее, чем годом ранее.

Пакетные туры из России в Грузию в нынешнем году пользуются гораздо большим спросом, чем год назад, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, интерес к такому отдыху в Грузии продолжает расти.

На данный момент, пояснила Ломидзе, по данным туроператоров, продажи пакетных туров выросли приблизительно на 50% относительно минувшего года, передает Sputnik Грузия.

Исполнительный директор АТОР пояснила, что наиболее всего популярны поездки в приморский Батуми и столицу Тбилиси. Пользуются спросом и маршруты по приморским и горным регионам Грузии.

Ломидзе также назвала причины такого успеха Грузии. По ее словам, это приятное соотношение цены и качества, возможности быстро и разными способами добраться из России, удивительное историческое наследие, знаменитые грузинская кухня и гостеприимство.

Она добавила, что при сохранении тенденции текущий туристический сезон может оказаться рекордным для Грузии.