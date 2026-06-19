На российских прилавках снова появился грузинский виноград

Россия уже в мае возобновила закупки винограда в Грузии, причем сразу вышла на первое место по этому показателю: в минувшем 2025 году поставки винограда из Грузии в РФ шли только осенью.

Россия не только стала закупать грузинский виноград уже в мае после перерыва в полгода, но и вышла в лидеры по закупкам солнечной ягоды, сообщили в Национальной службе статистики Грузии (Сакстат).

Так, только за май из Грузии в Россию было поставлено винограда более чем на $59 тыс - это стало первой поставкой с ноября прошлого года, передает Sputnik Грузия.

В минувшем 2025 году поставки винограда из Грузии в РФ шли только в сентябре (на сумму в $688 тыс), октябре (на $586 тыс) и ноябре (на $28 тыс), говорится в сообщении.

Более того - в мае Россия стала лидером по закупкам грузинской солнечной ягоды, Грузия экспортировала ее на $98 тыс. На второе место по закупкам вышел Азербайджан (на $24,2 тыс), а на третье – Армения (на $13,3 тыс), добавили в Сакстате.