Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026

Матчем сборных Колумбии и Ганы завершилась стадия 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026. Победу со счетом 1:0 одержали колумбийцы.
На чемпионате мира по футболу определились все участники 1/8 финала. Последней командой, вышедшей в данную стадию, стала Колумбия, которая обыграла команду Ганы со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Джона Арьяса.
В 1/8 финала сыграют:
- Канада – Марокко
- Парагвай – Франция
- Бразилия – Норвегия
- Мексика – Англия
- Португалия – Испания
- США – Бельгия
- Аргентина – Египет
- Колумбия – Швейцария
Матчи пройдут 4-7 июля.
Напомним, финал турнира состоится 19 июля.