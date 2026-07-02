Вестник Кавказа

Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026

Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Матчем сборных Колумбии и Ганы завершилась стадия 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026. Победу со счетом 1:0 одержали колумбийцы.

На чемпионате мира по футболу определились все участники 1/8 финала. Последней командой, вышедшей в данную стадию, стала Колумбия, которая обыграла команду Ганы со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Джона Арьяса.

В 1/8 финала сыграют:

  • Канада – Марокко
  • Парагвай – Франция
  • Бразилия – Норвегия
  • Мексика – Англия
  • Португалия – Испания
  • США – Бельгия
  • Аргентина – Египет
  • Колумбия – Швейцария

Матчи пройдут 4-7 июля.

Напомним, финал турнира состоится 19 июля.

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