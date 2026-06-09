Электричество в Ханкенди и Агдере обеспечат новые подстанции

Азербайджанская государственная энергетическая компания AzerEnerji строит в Карабахе новые подстанции мощностью 110 кВ, которые обеспечат бесперебойную подачу электроэнергии в Ханкенди и Агдеринском районе.

Государственная энергетическая компания Азербайджана AzerEnerji ведет работы по демонтажу и восстановлению подстанций "Ханкенди‑2" и "Гасанриз" в Ханкенди и Агдеринском районе, сообщили в пресс-службе компании.

По сути оба энергообъекта мощностью 110/35/10 кВ будут построены заново с использованием современных технологий – в частности, их оснастят локальной микро‑SCADA‑системой диспетчерского управления, что обеспечит дистанционное управление их коммутационным оборудованием и передачу технологических показателей в режиме реального времени, отметил начальник Центра по связям с общественностью Теймур Абдуллаев, передает Sputnik Азрбайджан.

Задача подстанции "Ханкенди-2" - обеспечить город и близлежащие населенные пункты более надежным, устойчивым и качественным электроснабжением.

Подстанция "Гасанриз" обеспечит электричеством Агдере и одноименный район, в том числе и его промышленные предприятия. Еще одна ее задача - обеспечить безопасную и бесперебойную передачу энергии, выроаботанной на гидроэлектростанциях региона, в энергосистему страны, говорится в сообщении.