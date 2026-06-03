Азербайджан направил $2,6 млрд на возрождение Карабаха в течение года

Сумма средств, выделенных из бюджета на восстановление деоккупированных азербайджанских территорий в минувшем году, превысила 4,45 млрд манатов.

В 2025 году из госбюджета Азербайджана было выделено немногим менее 4,5 млрд манатов (порядка $2,62 млрд) на восстановление Карабаха. Такие данные содержатся в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджана за 2025 год".

Документ сегодня был рассмотрен на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Из него следует, что большая часть средств, а именно 3 млрд 781,9 млн манатов (84,9% от всей суммы) выделены в рамках целевого финансирования. Еще 334 млн манатов (7,5%) поступили из резервного фонда госбюджета. Кроме того, 276,3 млн манатов (6,2%) прошли по статье государственных капитальных вложений. Остальные 62,7 млн манатов (1,4%) были получены из других резервов гобюджета.

Общая сумма вложений составила 4 млрд 454,9 млн манатов.