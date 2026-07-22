Глава МИД России прибыл в Кыргызстан

Сергей Лавров прибыл в Кыргызстан, где пройдет встреча на уровне глав МИД стран ШОС. Стороны обсудят как глобальные, так и региональные вопросы.

Глава дипведомства России Сергей Лавров прибыл в Кыргызстан. Здесь Лавров проведет встречу с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В фокусе внимания глав дипведомств будут вопросы региональной, а также международной повестки. В частности, планируется обсудить ситуацию в ШОС, а также вопросы безопасности. Также ожидаются двусторонние встречи на полях мероприятия.

Напомним, что ранее Сергей Лавров принимал участие в саммите АСЕАН в Маниле. Кроме того, глава российской дипломатии встретился с госсекретарем США Марко Рубио.