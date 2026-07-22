Исламабад и Маскат осудили удары хуситов в Красном море

Премьер-министр Пакистана созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии и негативно охарактеризовал атаки хуситов на саудовские танкеры в Красном море. Также эскалацию в регионе осудил МИД Омана.

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф назвал неприемлемыми атаки движения "Ансар Аллах" (хуситов) на саудовские танкеры в Красном море.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети по итогам телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"Я решительно осудил атаки хуситов на саудовские нефтяные танкеры в Красном море. Подобные действия недопустимы. Они нарушают международное право, угрожают свободе судоходства и подрывают мир и безопасность в регионе"

– Шахбаз Шариф

Также премьер выразил солидарность королю и народу Саудовской Аравии и заявил о готовности оказать твердую поддержку королевству "в эти непростые времена".

Исламабад и Эр-Рияд и далее будут совместно работать для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, отметил Шариф.

По его словам, стороны выражают единое мнение о необходимости обеспечения свободы судоходства в Красном море и Ормузском проливе.

Кроме того, крайнюю обеспокоенность ситуацией выразил МИД султаната Оман, опубликовав соответствующее заявление на сайте внешнеполитического ведомства.

Маскат призвал стороны избегать эскалации и обеспечить свободу судоходства в Красном море.

"Султанат с большой обеспокоенностью наблюдает за последними событиями, связанными с ситуацией в Красном море. Оман подчеркивает необходимость избегать эскалации и любых угроз, способных усугубить ситуацию и поставить под угрозу свободу судоходства"

– МИД Омана