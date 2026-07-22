Нефть Brent поднялась выше $100 впервые с 26 мая

Мировые цены на нефть продолжают активно расти: днем 23 июля Brent перешагнула порог в $100. Такой уровень цен в последний раз наблюдался в конце мая.

Сегодня в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена нефти Brent подскочила выше $100.

Сентябрьский фьючерс на Brent на 16:13 мск торговался по $100,08 за баррель, на 16:15 мск – по $100,28 за баррель. Рост относительно данных закрытия прошлой сессии составил 6,6%. Впервые с 26 мая, почти за два месяца, нефть Brent снова взяла планку в $100.

Несколькими минутами позже рост замедлился, на 16:18 мск Brent торговалась по $99,61.