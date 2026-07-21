Галибаф обозначил условие для разрешения конфликта с США

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о том, что никто не сможет продавать нефть на Ближнем Востоке, если такой возможности лишится Исламская Республика.

Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если сам не будет иметь такую возможность, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующий пост был опубликован им на личной странице в социальной сети.

"В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности"

— Мохаммад Багер Галибаф

При этом он отметил, что обеспечение безопасности в регионе возможно только при отсутствии военных сил США.

По его словам, именно это является ключевым условием разрешения конфликта на Ближнем Востоке.

"Уравнение данного конфликта свелось к правилу: "либо все, либо никто!""

– Мохаммад Багер Галибаф