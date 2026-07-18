В Минтуризма Израиля рассказали об интересе российских туристов

За время конфликта на Ближнем Востоке ни один турист не пострадал в Израиле, заявили в курортном ведомстве страны. Также отмечается, что страна пользуется спросом на отдых у гостей из России.

Ни один турист, в том числе российский, не пострадал в Израиле за последние 2,5 года обострения конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделал генеральный директор Министерства туризма страны Михаэль Ицхаков.

В ходе общения с журналистами он отметил, что безопасность туристов является приоритетной для ведомства, то, на что его руководство "смотрит в первую очередь".

"Война уже два с половиной года, и у нас ни один турист даже царапины не получил. Почти 3 млн туристов приехали в Израиль за эти 2,5 года, и все нормально"

– Михаэль Ицхаков

По его словам, после начала эскалации с Ираном Минтуризма помогало безопасно вывозить туристов к границе государства.

Также Ицхаков рассказал, что в настоящее время на территории страны не действует никаких ограничений для туристов.

Тем не менее, он признал, что на турпоток значительно повлияли события в регионе, поскольку остановили привычную работу аэропортов.

"Туристическая отрасль переживает спад не из-за войны, а из-за самолетов. Война была не очень сильным фактором в Израиле, но почти все рейсы перестали летать"

– Михаэль Ицхаков

При этом советник министерства туризма Израиля по развитию туризма из стран СНГ Владимир Шкляр отметил, что страна особо пользуется спросом у туристов из России.

"Российский туризм всегда в Израиль возвращался первым, когда были какие-то конфликты. У других стран уходило около полугода на то, чтобы вернуться. Россияне возвращались практически сразу"

– Владимир Шкляр

Сегодня Россия занимает четвертое место после США, Великобритании и Франции по туристическому потоку в Израиль, рассказал он. Предварительно власти Израиля надеются к концу года привлечь лишь около 40 тыс россиян.

"Россия всегда была и остается приоритетным направлением несмотря на то, что Израиль – недешевая страна. На время туристического сезона, когда в России наступают холода, есть хорошие цены"

– Михаэль Ицхаков

Тем не менее, сейчас у россиян есть отложенный спрос на израильский отдых.

Главным препятствием пока выступают ограничения Минэкономразвития на продажу туров в страну из-за эскалации на Ближнем Востоке, отметили в ведомстве.