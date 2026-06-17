Лидерами ЗОЖ в России стали три региона СКФО

В России определили десять регионов, жители которых отдают предпочтение здоровому образу жизни: первое место в нем заняла Чечня, в список вошли Адыгея и Карачаево-Черкесия.

Чечня, Адыгея и Карачаево-Черкесия в первом полугодии текущего 2026 года вошли в ТОП-10 российских регионов с наибольшим числом жителей, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), показало исследование Минздрава России.

В Чечне ЗОЖ в среднем ведут 65% населения, за ней с показателем 64,25% следует Херсонская область (64,25%), в Адыгее занятия спортом предпочитает около 43% населения, чуть меньше показатели в Севастополе (29,3%) и Крыму (28,9%). А вот шестое место разделили Калининградская область и Карачаево-Черкесия - 27%, передает ТАСС.

"Все больше наших земляков осознанно выбирают заботу о своем здоровье, правильные привычки и здоровый образ жизни. С каждым годом в Карачаево-Черкесии растет число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и наша задача - создавать для этого все необходимые условия"

- глава КЧР Рашид Темрезов

Он отметил, что за последние 15 лет в республике построено и введено в эксплуатацию более 150 спортивных сооружений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в минувшие выходные в трех крупнейших городах Чечни пройдут финальные этапы спортивного фестиваля "Кросс единства" – в них за призы и награды поборются жители Аргуна, Гудермеса и Грозного.

Старт прошел в субботу в городе Аргуне. В этот же день, 18 июля, забег принял и Гудермес, а финал прошел в столице Чечни городе Грозном.