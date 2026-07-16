Вестник Кавказа

В Джебраильском районе Азербайджана мужчина подорвался на мине

В Джебраильском районе Азербайджана мужчина подорвался на мине
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Водитель трактора подорвался на мине в Джебраильском районе Азербайджана. Начато прокурорское расследование.

Инцидент с подрывом на мине произошел в селе Гасанлы Джебраильского района Азербайджана, информирует пресс-служба МВД. 

Пострадавшим оказался житель села Гумлаг 1979 года рождения. Срабатывание мины произошло во время полевых работ, когда мужчина находился за рулем трактора. 

Надзорное ведомство начало проверку по факту происшествия. Власти напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности, следовать указателям о минной угрозе, а также избегать незнакомых территорий.

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