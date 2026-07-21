Базы США в Кувейте попали под удар КСИР

Иран нанес удары по целям в Кувейте, связанным с Соединенными Штатами. Были атакованы несколько баз и лагерь военных.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по военным объектам на двух базах США в Кувейте.

"Нанесли удары беспилотниками по крупному складу военной техники, системе противоракетной обороны Patriot и ангару беспилотников MQ-9 американских войск на авиабазе Али ас-Салем. Ваши братья также атаковали место дислокации американских войск, два вертолетных ангара в казармах Аль-Адири"

– КСИР

Сообщается, что вертолетам и дронам США нанесен значительный ущерб, кроме того, в результате атаки погибли о пострадали несколько американских военнослужащих.

Кроме того, был выполнен удар по одной из телекоммуникационных вышек США на Ближнем Востоке.

"В ходе атак на военные базы США в регионе были поражены и уничтожены одна радиолокационная система THAAD, одна система Patriot и одна радиолокационная система C-RAM"

– КСИР