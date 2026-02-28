Директор "Моссада" передал США новые данные об иранской ядерной программе – СМИ

CNN: Роман Гофман в ходе своей поездки в Вашингтон передал американским чиновникам актуальные разведданные по иранской экономике и ядерной программе.

Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Роман Гофман совершил визит в Вашингтон, где провел встречи с американскими властями, информирует CNN.

В рамках визита Гофман передал актуальные данные по иранской ядерной программе и экономике ИРИ. В частности, особое внимание было уделено горе Коланг Газ Ла, которая якобы является элементом ядерного проекта.

Ранее официальный спикер МИД ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что пристальное внимание Вашингтона к упомянутой горе лишено оснований, а заявления Трампа об использовании горы в иранском ядерном проекте является лишь предлогом для продолжения военной конфронтации.