"Нефтчи" уступил "Динамо" Минск в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Конференций

ФК "Нефтчи" потерпел домашнее поражение от минского "Динамо", ведя по ходу матча с разницей в два мяча. Ответная игра пройдет в Минске на следующей неделе.

В Баку состоялся первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА сезона 2026/27 между "Нефтчи" (Азербайджан) и "Динамо" Минск (Белоруссия).

Счет открыл на 2-й минуте полузащитник хозяев Эмин Махмудов. На 8-й минуте "Нефтчи" удвоил преимущество благодаря автоголу полузащитника гостей Александра Селявы.

На 36-й минуте нападающий "Динамо" Карэн Варданян сократил отставание в счете, а на 47-й минуте полузащитник Евгений Малашевич восстановил статус-кво. На 57-й минуте Варданян вывел динамовцев вперед, а на 77-й минуте полузащитник гостей Гулжигит Алыкулов отправил четвертый мяч в сетку ворот бакинской команды, установив тем самым окончательный результат – 4:2 в пользу "Динамо".

Ответная игра пройдет в Минске 30 июля. Начало – в 20:00 (мск).