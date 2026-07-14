ОАЭ построят два терминала для обеспечения судоходства в обход Ормуза

Объединенные Арабские Эмираты намерены реализовать строительство двух новых глубоководных терминалов на восточном побережье страны, которые позволят судам не проходить Ормузский пролив.

Эмиратский портовый оператор DP World построит два глубоководных терминала на восточном побережье ОАЭ, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что предварительное соглашение было заключено с Управлением портов Эль-Фуджайры о концессии сроком на 50 лет.

В официальном сообщении компании сообщили, что новые терминалы позволят обеспечить прямые маршруты для международных судов без необходимости проходить территорию Ормузского пролива.

Согласно проекту, будут построены контейнерный многоцелевой терминал Эр-Ругайлат и терминал для генеральных грузов в Диббе.

По планам строительство займет до 2,5 лет, рассказал генеральный директор DP World Юврадж Нараян.

"Новые объекты свяжут с портом Джебель-Али и свободной экономической зоной Jafza через внутреннюю логистическую сеть. Поскольку Джебель-Али работает при высокой загрузке, этот проект обеспечивает дополнительные мощности для поддержки долгосрочного роста"

— Юврадж Нараян

Он подчеркнул, что это решение позволяет обеспечить "повышенную устойчивость цепочек поставок" на фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации в регионе.