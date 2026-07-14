ОАЭ построят два терминала для обеспечения судоходства в обход Ормуза

Эмиратский портовый оператор DP World построит два глубоководных терминала на восточном побережье ОАЭ, сообщила пресс-служба компании.
Уточняется, что предварительное соглашение было заключено с Управлением портов Эль-Фуджайры о концессии сроком на 50 лет.
В официальном сообщении компании сообщили, что новые терминалы позволят обеспечить прямые маршруты для международных судов без необходимости проходить территорию Ормузского пролива.
Согласно проекту, будут построены контейнерный многоцелевой терминал Эр-Ругайлат и терминал для генеральных грузов в Диббе.
По планам строительство займет до 2,5 лет, рассказал генеральный директор DP World Юврадж Нараян.
"Новые объекты свяжут с портом Джебель-Али и свободной экономической зоной Jafza через внутреннюю логистическую сеть. Поскольку Джебель-Али работает при высокой загрузке, этот проект обеспечивает дополнительные мощности для поддержки долгосрочного роста"
— Юврадж Нараян
Он подчеркнул, что это решение позволяет обеспечить "повышенную устойчивость цепочек поставок" на фоне ограничений судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации в регионе.