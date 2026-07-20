Грузия приняла свыше 2 млн туристов

Около 2,3 млн туристов посетили Грузию за январь-июнь. Это стало рекордом для туристической отрасли страны.

Грузия побила рекорд по туризму: страна приняла свыше 3 млн иностранных гостей за январь-июнь. 2,3 млн из них прибыли в страну с туристическими целями, передает Национальная администрация туризма.

Число международных визитов в страну сократилось по сравнению с прошлым годом на 3,3%, однако количество туристических поездок выросло на 0,1%.

Ранее власти страны отчитались о росте числа туристов из Центральной Азии за первые шесть месяцев этого года. По данным властей, страну посетили около 115 тыс чел из этого региона.