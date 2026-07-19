Вестник Кавказа

Иран переориентировал поставки через РФ после начала блокады Ормуза

Иран переориентировал поставки через РФ после начала блокады Ормуза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламской Республике удалось избежать сильных последствий кризиса из-за морской блокады Ормузского пролива, переориентировав поставки товаров через Россию, заявили в сельскохозяйственном ведомстве страны.

Иран минимизировал негативное влияние морской блокады на экономику путем переориентирования поставок товаров через российский рынок, такое заявление сделал заместитель министра сельского хозяйства ИРИ Мохаммад Реза Талаи.

Об этом он сообщил в ходе интервью иранскому информационному агентству IRNA.

"Изменив маршрут с Индийского океана на пути через Россию и Каспийское море, мы смогли противостоять угрозе полной экономической блокады"

– Мохаммад Реза Талаи

Как подчеркнул замминистра сельского хозяйства, через северные порты Ирана проходит более 30% всех грузов, ввозимых в страну.

Речь идет, прежде всего, о сельскохозяйственных культурах, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, отметил он.

Тем не менее, по словам Талаи, блокада со стороны США "не вызвала перебоев с товарами на внутреннем рынке".

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